新竹縣政府去年招商、由龍享廣場投資的竹北「自強七街停車場用地BOT案」，規劃立體停車場並引進新竹縣首座現代化影城，引進15個廳、約1500個座位的大型及現代化影城，預計2022年6月正式開幕營運，屆時將成為新竹地區最大影城。

該停車場BOT案為新竹縣為了解決竹北停車問題所規劃的停車場、商業設施複合式BOT案，去年龍享廣場公司得標後，今年4月動工，投資金額約16億元。新竹縣長楊文科表示，竹北市自強七街停車場用地BOT案營運後，將成為新竹地區最大影城，縣民不用大老遠跑到竹市，就享受到高規格影城服務，並提供500個以上就業機會及帶動周邊產業發展，服務新竹縣龐大消費人口。

此案將原174個戶外停車位擴增為599個室內停車位，是原本的3.4倍，以及269席機車停車位，並導入智慧化綠能停車系統，智能辨識車牌、車位在席偵測、多元支付繳費系統等，並搭配未來本府所推出竹縣停車APP使用，讓竹北停車更科技化、找車位更方便。同時也引進15個廳、約1500個座位的大型及現代化影城，提供縣民優質影城享受，並規劃300坪公益空間，可做親子讀書、公益等活動，提供一個優良親子育樂空間回饋居民。

交旅處游志祥表示，該案樓層規劃地下1層、地上10層，B1F規劃汽機車停車場、1F到2F商場，引進餐飲業與零售業、3F到6F規劃影城，含一個大型廳，有200多個座位，其餘為中型廳，有100多個座位、7F到RF汽車停車場，目前進度為16%，地下室結構已完成，工程進度符合預期，並未受疫情影響而導致工期落後。

(工商 )