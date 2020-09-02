台灣民眾黨今年大選奪下5席不分區立委，黨主席柯文哲每周三例行赴立院黨團出席黨政聯繫會報，且黨部發言人掛黨團助理職缺，遭質疑民眾黨寄生國會，用人民納稅錢在運作黨務。對此，民眾黨立委蔡壁如今下午受訪緩頰表示，黨團助理在國會也有做法案倡議行銷，還是有做黨團工作，用寄生國會實在有點太過。

面對外界質疑，民眾黨每周三中午例行黨政聯繫會報都在黨團舉行，民眾黨今黨政聯繫會報臨時改期，順延至明天舉行，遭解讀是否與外界質疑有關。民眾黨發言人楊寶楨說，柯主席今因行程安排，黨政聯繫會報因而改期，並非其他因素。

對於黨政聯繫會報是否改回黨部開會，楊寶楨說，當時確實有討論要移回黨部開會，因先前黨部有一段時間在裝潢，且黨團仍有比較多業務，在黨部開會比較方便討論，因此暫時在黨團辦公室開會，至於之後是否改回黨部開會，內部還會進一步討論。

此外，黨部文宣部主任柯昱安、副主任蔡峻維和發言人楊寶禎，均掛立院黨團助理缺，卻被質疑工作內容多半在處理黨務。楊寶楨說，目前主要負責黨團業務，周末比較會處理黨務，平常該做的都有去做，並非外界所想。

(中時 )