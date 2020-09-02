高雄少女失蹤案主嫌羅育祥，涉嫌誘拐、囚禁少女66小時，1日被逮後由警方押車回高雄偵訊，但當日晚間卻拒絕夜間偵訊，2日上午移送高雄地檢署複訊，檢方訊後向法院聲請羈押，院方召開羈押庭後，羈押禁見獲准。

(中時 )