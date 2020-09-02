誘拐少女關密室 羅男羈押禁見 16:272020/09/02 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅育祥羈押禁見。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄少女失蹤案主嫌羅育祥，涉嫌誘拐、囚禁少女66小時，1日被逮後由警方押車回高雄偵訊，但當日晚間卻拒絕夜間偵訊，2日上午移送高雄地檢署複訊，檢方訊後向法院聲請羈押，院方召開羈押庭後，羈押禁見獲准。 (中時 ) #羈押 #囚禁 #少女 #偵訊 #禁見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》霹靂兄弟主題日 「千面歌優」李千那開唱 15:012020/09/01 體育 國會立委「網路戰力」大比拚！前20大立委排名揭曉 12:122020/09/01 政治 貼假文脅迫未成年少女傳裸照 18歲男判刑3年7個月 15:052020/09/01 社會 保全李宗瑞「靠媽」 爽當包租公 週休7天月領3萬 14:492020/09/01 社會 失聯高雄少女竹東尋獲 竟藏在4樓密室夾層 10:362020/09/01 社會 太妍拍照太忘我 「西外滑落」狂洩黑bra馬甲線 12:152020/09/01 星光 保全界李宗瑞撒「手機煙霧彈」！200警力翻遍北台灣才找到失蹤少女 12:002020/09/01 社會 羅男是媽寶設局誘無知少女 14:052020/09/01 社會 盧姓司機坦承帶著手機到處跑 少女失蹤3日詭異行蹤曝光 12:172020/09/01 社會 「失蹤少女」歷劫歸來！教育局回應：將啟動安心輔導機制 12:242020/09/01 社會 社會熱門新聞 發文護航「保全李宗瑞」共犯 他真實身分曝光網氣炸 - 社會 傳羅嫌認了對少女「隔衣磨下體」 檢方聲請羈押 - 社會 囚禁高雄少女 羅男19歲嫩妻：結婚才知真面目 - 社會 電波、超音波太強 拉皮美容成「豬頭」 醫美醫師被起訴 - 社會 超漂亮母蛇闖台東男家中 網一見大驚：咬到就阿彌陀佛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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