美國在台協會（AIT）今天在內湖館舍舉行「美台安全合作月紀念勳章揭幕儀式」，由處長酈英傑（Brent Christensen）與退輔會主委馮世寬共同主持，感念1949年以來有126名為保衛台灣不幸殉職的美國官兵，現場並展示兩枚由馬英九政府頒發給曾保衛台灣殉職的美國軍官孟道登中校與林恩中校的勳章。

孟道登中校與林恩中校是在1954年9月3日金門「93砲戰」犧牲，酈英傑表示，除了紀念這兩位英勇殉職的軍官，我們還要將這兩枚紀念勳章、旗幟以及這個紀念專區用來榮耀所有在過去、現在、未來，曾經或即將參與美台戰略夥伴關係、支持台灣自我防衛能力的美國官兵們。

酈英傑說，他剛上任時，提出內任優先目標：「四個增進」，增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色、增進美台人民關係，這四項目標的所有成就都讓他感到驕傲，特別是美台安全合作方面進展，更是令人矚目。

酈英傑指出，談到美國與台灣的安全合作關係時，多數人都會想到軍售案；但其實雙方人民與人民之間的情誼才是美台安全關係真正的基礎所在。早在二戰時期，美台安全合作關係中就有多位傳奇人物，像是指揮中緬印戰區的史迪威（Joseph Stilwell）將軍，以及帶領「飛虎隊」的陳納德（Claire Chennault）將軍 —— 明年「飛虎隊」也將屆滿80週年，我們期待屆時能與各位一同慶祝。

酈英傑進一步指出，美台安全合作關係在二戰結束後仍持續延續。1951年，「美軍顧問團」（Military Assistance Advisory Group）成立；不久後，隨著第一次台海危機的爆發，「美軍協防台灣司令部」（United States Taiwan Defense Command）也應運成立。「美軍協防台灣司令部」和「美軍顧問團」在巔峰時期總共有三萬名官兵服役。當時許多美國官兵帶著家人一起來到台灣，促進了雙邊人民之間的友誼，也因此奠定了長久以來美台夥伴關係的根基。台美雙方的退伍軍人以及他們的後裔至今仍保有深刻情誼，並經常碰面，讓這段合作關係的歷史鮮明地長存在回憶當中。

馮世寬致詞時說，這兩位殉職的美中校為維護台、澎、金、馬地區自由與和平所做的犠牲，令他十分感動。他要代表退輔會向家屬致敬與致謝。他也感謝美方的協助，且在中華民國國軍付出最大的犧牲與貢獻下，成為東亞地區的和平捍衛者，並為這個地區的相關國家及人民帶來近60年的和平與安定。

(中時 )