行政院長蘇貞昌下午接見捷克參議院議長韋德齊一行15人，蘇揆提及這次成功的訪問，將讓台灣民眾更有興趣前往捷克旅遊甚至是投資。韋德齊則希望此行能建立起連接捷克跟台灣的橋樑。

韋德齊及捷克首席副議長魯基斯卡一行15人下午拜會蘇揆，蘇揆在開場致詞時說，對於韋德齊在國會演講時特別說「我是台灣人」，讓國人特別感動，立委不分朝野也起立鼓掌，他看了也非常高興。

蘇揆還開玩笑說，依憲法規定，他做行政院長每年都要到國會報告演講，並接受國會議員質詢，但立委從來沒有給他這麼熱烈的掌聲，讓他特別羨慕。

為了拉近彼此距離，蘇揆也準備了捷克啤酒，說雖然台捷兩國距離遠，但台灣人民對捷克印象非常好，過去兩年就有超18萬人到捷克訪問旅遊，且在台灣的超商就可以買到捷克啤酒，可以看出捷克在台灣影響力很大。

蘇揆也提及，10幾年前他特別帶著太太捷克布拉格查理大橋參觀旅遊，還去過愛情鎖，到現在夫妻感情都很好，同時在台灣當縣長時，也在漁人碼頭也蓋了情人橋，韋德齊成功訪台，相信對很愛出國遊玩的來台灣人民對於到捷克遊玩更有興趣，以一年1700萬人出國旅遊紀錄，到捷克18萬人還有很大的發展空間。

對於台捷經貿發展，蘇揆則說，捷克是台灣在歐盟投資的重鎮，台灣在捷克也有10幾億美金的投資，創造1萬多個中高階就業機會，有此成功訪問也會鼓勵台灣廠商多到捷克投資，尤其捷克參院通過避免重複課稅及逃稅協定，明年一月實施後，對赴捷克投資有更好的鼓勵及機會。

對於台捷交流，蘇揆說，他特別交待外交教育部，可以讓捷克人民來台學習語言、取得學位，必定可以對台灣了解，並增加兩國更多友誼。

韋德齊致詞時也回應說，聽到蘇揆在縣長任內蓋了情人橋，此行他也希望可以建立起連接捷克跟台灣的橋樑。另對台捷文化交流，韋德齊也說，希望蘇揆可以安排更多的捷克人在台灣的大學學習，同時捷克也會安排台灣學生可到捷克大學學習，同時捷克也有一個想法，就是交換中學教師項目，並希望來台灣或到捷克的學生也可以有工作權。

除文化層面，捷克訪問團並表示，希望加強台捷經貿合作、科技研發，韋德齊也提及，台捷的共同的價值，就是自由和民主，雙方要建立橋樑，第一個步行者應該就是自由和民主。

蘇貞昌,韋德齊,行政院

(中時 )