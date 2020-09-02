苑裡鎮農會稻田彩繪二期作圖案亮相，呼應中秋節搭配棒球小子品柚超吸睛。（ 苑裡鎮農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡鎮農會稻田彩繪二期作圖案亮相，呼應中秋節搭配棒球小子品柚超吸睛。（苑裡鎮農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮農會稻田彩繪2期作圖案亮相，今年以「柚香柚甜．月圓人圓」為主題，不僅呼應即將到來的中秋節團圓意象，一旁坐著品嘗柚子的男孩，更以棒球員造型繪製，農會表示，棒球運動在台灣人心中有許多美好回憶，希望抗疫時期也能傳遞正面積極的能量。

苑裡鎮農會稻田彩繪隨著水稻期作，每年會有2種不同圖案問世，每幅圖案都是農會人員精心設計、插秧而成，今年第2期稻田彩繪圖案，隨著稻子成長越趨明顯，從觀景台俯瞰可見中秋賀詞，旁邊還有1名棒球小子開心品柚，宣傳苑裡柚果肉甜美，農會指出，苑裡出產的柚子評鑑成績也很優異。

2020苑裡稻田彩繪2期作亮相 (苑裡鎮農會提供)

負責稻田彩繪業務的農會人員李忠祐表示，雖然目前圖案大致顯現，但最美的畫面落在9月中旬以後，一般來說最佳觀賞期大約在插秧後40至50天，而今年二期作在8月5日插秧，水稻長高後圖案會更明顯、更美，農會小編也會在「愛情果園」粉絲頁不定時更新現況，歡迎大家前來欣賞。

農會指出，棒球運動在台灣人心中有許多美好回憶且充滿熱情，傳遞正面積極的態度，鼓勵人心越挫越勇、迎向勝利，藉由稻田彩繪除了呼應即將到來的中秋團圓日，由於目前疫情尚未結束，也鼓勵大家要有信心，堅持不懈，走向更好的未來。

稻田彩繪觀景台開放時間為每周二至周日上午9時至下午4時30分，周一休園整理，不開放，入口處位於愛情果園內。

(中時 )