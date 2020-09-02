恒指開高走低 收跌64點 16:412020/09/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數2日開高走低，早盤開高55點，報25,239點，隨後一路震盪向下。早盤最多跌逾200點，跌破25,000點水準。午盤後一度由跌轉升，惟好景不常，恒生指數最終跌64.76點，收報25,120.09點，跌幅0.26％。成交額1,595.8億港元。 國企指數收報10,000.96點，下跌12.36點，跌幅0.12％。 另外，恒生科技指數收報7,909點，升234點或近3.1％，創指數推出以來新高。包括阿里巴巴、美團點評 、小米等大陸科技企業股價再創新高。 (工商 ) #收報 #開高走低 #早盤 #好景不常 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股9月短線向上突破機率偏低 04:102020/09/01 證券．權證 滬指半日微升1點 深成指升30點 13:072020/09/01 財經 《期貨》三大期指皆墨 9月台指期開低23點 09:092020/09/01 財經 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 《國際金融》歐股下跌 8月收漲約2.9％ 11:082020/09/01 財經 台灣權王－訂單增溫 台泥、祥碩前景亮 04:102020/09/01 證券．權證 周一美股漲跌不一 蘋果、特斯拉帶動那指漲 06:112020/09/01 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會再放鴿 美元走跌 10:512020/09/01 財經 《港股》陸製造業擴張10年最強 恆指開低走高 10:342020/09/01 財經 《晨間解盤》短撐12362點(日盛投顧提供) 08:542020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 川普下通牒：TikTok 9／15前賣掉 陸出殺招不給賣 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 太詭異！黃金需求下滑 為何金價暴漲？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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