香港恒生指數2日開高走低，早盤開高55點，報25,239點，隨後一路震盪向下。早盤最多跌逾200點，跌破25,000點水準。午盤後一度由跌轉升，惟好景不常，恒生指數最終跌64.76點，收報25,120.09點，跌幅0.26％。成交額1,595.8億港元。

國企指數收報10,000.96點，下跌12.36點，跌幅0.12％。

另外，恒生科技指數收報7,909點，升234點或近3.1％，創指數推出以來新高。包括阿里巴巴、美團點評 、小米等大陸科技企業股價再創新高。

(工商 )