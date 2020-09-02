台泥金昌石礦環現差審查，2日環保署審查委員針對初審所要求的補強生態調查、植栽規劃、地質等資料進行討論，決定「修正通過」，但須在11月30日前補充，包括礦區開炸對野生動物影響及相關保育措施、生態性服務價值等資料；台泥指出，預期在所有補充資料討論後，整個環現差將送環評大會通過後定案。

台泥子公司金昌石礦是在今年的6月10日，主動向環保署提交環現差報告，行政院環保署於7月1日召開專案小組初審會議。

在初審會議上，環評委員要求台補強生態調查、植栽規劃、地質等資料；台泥指出，針對評委關切的生態調查，台泥今年7月已執行補充調查，並增設36台紅外線自動相機，更全面性掌握區域動植物生態的物種及數量。

台泥也與旗下辜嚴倬雲植物保種中心密切合作，在礦山進行植生復育計畫，選擇適地適性適時的物種，以符合森林自然演替的造林作業規劃，同時針對區域內特有原生種植物如台灣白及、長葉繡球定期觀察、保存及採種培育。

另外，針對計畫區地質構造及岩性，台泥表示，金昌石礦採「平台階段式開採方式」進行開發，平台邊緣以原來岩體留設提高邊坡穩定度，經邊坡穩定分析沒有安全上的疑慮。

關於採礦期間的空氣粒狀物濃度，台泥指出，已統計自107年第四季至108年第三季的實際排放量約為一年18公噸，遠低於核准年排放量162.5公噸。

除此之外，台泥承諾為達更完善之標準，已於礦場道路增設自動灑水系統，並在上山道路入口處設置路面跳動式加壓洗車池等設備，未來將會繼續投入資源盡可能降低對自然環境的影響。

而對於2日環評委員所提出包括礦區開炸對野生動物影響等新的補件要求，台泥指出，會遵循環評委員所提出的各項要求，在11月30日前提出各種數據及資料。

台泥希望，環保署能在討論所有資料後，儘快提交環評大會做最後的審查。

(工商 )