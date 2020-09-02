日盛金大股東有變化，金管會正在審查。金管會主委黃天牧2日明確表示，金管會審查金控大股東適格性，有相關法規可處理，甚至會管到最終受益人，其中有無陸資？一定會查清楚，且黃天牧並強調，會落實產金分離政策，在產業投資金融業的持股比率上，畢竟很多人都在關心，金管會一定會有「一致性公允的原則」。

這番談話等於黃天牧間接證實，外傳正大集團在海外收購持有日盛金24.09％的建高控股股份，在海外的建高股東換人，資金不用匯入台灣，即不必經過投審會審查，金管會是透過審查金控大股東「最終受益人」變化來把關，成為這次投資案的「最後一道防線」。

黃天牧強調，外界所關心的疑點，金管會都會去檢視，包括這次收購資金中有無陸資，且會要求產金分離。且產金分離不只是產業負責人或高階經理人不要兼任金融業負責人、高階經理人，因為投資金融機構逾10％，都要金管會審查，在產金分離策後，金管會都沒有核准新投資超過10％的案例。所以黃天牧說在「產業持股」上，也會有一定的要求與配套。

原先市場以為是有新股東要買下建高控股手中的日盛金股權，成為日盛金的新股東，因此日盛金股價也因此上揚。

但金管會已受理此申請案，卻不是先到投審會申請，代表此案並不是在國內收購股權，而是正大集團在海外買下建高控股的股權，進而間接握有日盛金24.09％的股權，所以資金不用匯入台灣，就沒有投審會的審查與把關。

不過，金管會正在討論此案，初步的架構並不符合金管會的政策，即正大是一般產業，透過收購第一層股東的方式，間接持有日盛金24％以上，即不符合產金分離，金管會是否會要求正大降低對建高控股持股，剩下股份尋求金融業來承接？還是改變收購模式，黃天牧說仍在審查、討論中，會有一定的配套，會清查有無陸資，及會確保產金分離一致且公允的原則。

(工商 )