劉畊宏、吳東諺、大飛2日現身新北市中和國民運動中心參加摩曼頓Court131網路名人對抗賽，原先預定出賽的JR紀言愷似乎因近日與歐漢聲傳出不合流言，臨時缺席。劉畊宏近日為電影做預備，因疫情留台灣，多了很多時間陪小孩，過去他帶著女兒小泡芙參加熱門陸綜《爸爸去哪兒》，被問到小泡芙何時可以在鏡頭前與大家見面，他回應：「小泡芙剛升小二，我們沒想讓她變成童星，所以太商業的工作也不要。」他從小調皮，自認不是乖孩子，不要求小孩功課，只希望他們品行端正。

而吳東諺愛妻白家綺懷孕，近日受孕吐所苦，他表示為了減輕愛妻難受程度，會在睡前最後一餐滿足愛妻心願，「孕婦不能餓著，會一直乾嘔，她不會有太無理的要求，都是指名家裡附近的，她害喜非常嚴重，認為害喜就像天天在宿醉，跟其他人狀況不同，她還有嘔吐恐懼症，所以吐不出來」。他也決定等寶寶誕生後「去做一個屬於男生的手術」（意即結紮），展現愛妻之心。值得一提的是關注度比明星爸媽還強的1歲4個月兒子肚臍，即將開新頻道，吳東諺也請粉絲拭目以待。

吳東諺（左起）、劉畊宏對大飛分享結婚美好之處。（吳維書攝）

看到兩位「已婚前輩」，大飛被問何時與楊晨熙步入禮堂，他表示：「目前沒有，慢慢來，大家還在討論。」劉畊宏以過來人立場，勸他既然已確定真愛還是盡早成婚，以免太晚當爸沒體力陪小孩。吳東諺也認同，現在他經常帶兒子肚臍去打籃球，相當享受父子運動時光。

(中時 )