隋棠2日出席W.SHOW代言活動，近月她帶一家人赴屏東常住，並到各偏鄉國小擔任「蝴蝶朵朵」繪本種籽講師，投入兒童性侵害防治。期間發現許多真實受害個案，因此佔據她很多時間「不只是說故事，發現案例後，收到傳票要出庭、寫報告給法官作證，通報程序後還有很多要做」，壓力之大她坦言「像我自己需要做一些心理諮商」。

先前隋棠陸續揭露幼童受侵犯，卻因此被屏東縣教育局批評，引起軒然大波，對於做有意義的事卻被阻撓，隋棠坦言「不會讓我太意外，我覺得台灣對性教育、性侵害防治議題，還是容易迴避，我做這半年兒童性侵害防治，發現這件事嚴重性，遠比我們想像，現在就是要直球對決」，更認為性教育觀念要從小扎根，不要不好意思去聊，才能真正去解決。

近半年來在屏東Long Stay，為偏鄉地區的學童們宣導性侵害防治，一家五口跟著長著屏東，隋棠感謝老公Tony陪伴「謝謝他願意支持我，光靠我自己應該很難」，每週一至兩次的教課頻率，其他時間則由老公「一打三」，被問到老公有無抱怨？隋棠笑說「有，他有陣子真的很累」，因此暫停兩週課程，讓老公「放風」去衝浪。

她認為夫妻要互相配合，且為人父母後「就會很關注兒童權益，嬰兒到長大成人，父母要多大努力，讓他們平安長大，真的不容易」，不過有三個孩子，坦言要做到公平非常難，笑說「還好最小兒子現在黏爸爸，我只要應付兩個大的，聽得懂人話是很好帶的」。至於以後是否想繼續拍戲？隋棠說「會想要演戲，那是我最大興趣，但目前沒有預計時間」。

隋棠日前在恆春遇到正在打工換宿的小嫻，更po出她認真工作背影照，而後小嫻和金剛戀情曝光，被問到是否早知情？隋棠笑說「哎唷，知道啦，他們互動很好，覺得他們很配」，不過她說剛知道時很驚訝，但依舊祝福「他們很善良、也很熱愛大自然，跟他們一起吃飯，桌上永遠點滿滿的菜，喜歡把朋友餵飽，對朋友是海派性格」。

老公Tony近期受疫情影響無法返美工作，隋棠說老公多以遠端視訊，而Tony今年陸續接受《媽媽寶寶》、《美麗佳人》等雜誌訪問，被問到有無感覺老公變紅？隋棠笑說「他如果要專訪，都希望人家把問題寫給他，他再用寫字回答，怕中文不好」，笑虧他「毛很多吼，難搞喔這個新人」。

(中時 )