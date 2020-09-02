微軟（Microsoft）及鴻海（2317）於美國時間1日（台灣時間2日）共同發表聲明，宣布雙方基於互惠互利的商業利益，決議建立新合作夥伴關係，並據此同意解決相關法律紛爭，包括先前向加州法院提出的權利金訴訟案，意即針對相關專利訴訟案達成和解。

微軟去年3月控告鴻海未遵守2013年專利授權協議、每半年支付權利金，時任董事長的鴻海創辦人郭台銘對此召開臨時記者會，說明此事討論已延宕8年，微軟選擇此次出手，是想利用中美貿易紛爭之際，逼迫台灣代工廠向中國大陸手機品牌商代收專利保護費。

鴻海旗下富智康（FIH Mobile）董事會代理主席池育陽指出，富智康跟所有手機品牌廠均簽有合約，合約規定富智康不得代品牌客戶協商、支付，鴻海是遭受池魚之殃。郭台銘當時認為，鴻海跟旗下子公司幾乎不會因為此事而遭受損失。

業界人士指出，微軟當初狀告鴻海，是當年安卓（Android）系統的產業大環境問題。隨著雙方今年以來合作範圍愈趨廣泛，除了伺服器等相關新業務外，後續尚有軟硬體合作計畫。由於商業合作日益增加，雙方針對訴訟案採取善意和解態度，化解對營運不確定性影響。

(時報資訊)