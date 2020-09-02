近日大陸商務部辦公廳發佈《關於進一步加強商務領域塑膠污染治理工作的通知》，公佈禁塑、限塑階段性任務，要求到2022年底，全大陸範圍內的星級賓館、酒店等場所不再主動提供一次性塑膠用品，直至到2025年底，實施範圍擴大至所有賓館、酒店、民宿。

據界面新聞報導引述該《通知》指出，近年塑膠製品特別是一次性塑膠用品消耗量持續上升，對環境污染治理帶來新挑戰。各地商務主管部門要聚焦商場、超市、集貿市場、餐飲、住宿、展會、電子商務等重點領域，準確把握不同塑膠用品在實施區域、時間節點等方面的具體禁塑限塑要求，

因此據該《通知》指出，到2020年底要求全大陸範圍內餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑膠吸管，地級以上城市建成區餐飲堂食服務禁止使用不可降解一次性塑膠餐具；到2025年底，縣城建成區餐飲堂食服務禁止使用不可降解一次性塑膠餐具，地級以上城市餐飲外賣領域的不可降解一次性塑膠餐具消耗強度下降30％。

(旺報 )