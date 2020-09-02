1998年公布的《犯罪被害人保護法》，施行超過20年，因應2017年司改國是會議對犯罪被害人保護提升的討論，法務部全面檢討修法，未來犯罪被害人補償金將加入「國家責任」觀念，從優、從速發放。

法務部保護司法黃玉垣表示，犯罪被害人補償金是對被害人生命、重大身體法益遭受侵害 所給予的特別補償，過去是一種政府替被害人及被害人家屬代位求償的觀念。

黃玉垣指出，這次修法將「國家責任」加入犯罪被害人補償金的發放概念，也就是過去補償金仍是犯罪行為人的責任，如今加入國家責任，將避免影響被害人民事損害賠償請求權，協助被害人由加害人處獲得民法上損害賠償，二者互不相斥、重疊，並且加速審議期間，減少相關佐證資料的個案審查作業時間。

黃玉垣強調，這次犯保法修正的重要課題，就是在以被害人家庭為中心，關注被害人及其家屬的生理與心理層面需求，協助撫平心靈創傷，促進自我身心調適，即時提供社會補償，並讓被害人從第一個接觸的專業人員起都能充分獲得資訊、在各階段均可獲得專人協助，一路相伴其走過訴訟流程與生活困境，重新面對生命再次懷抱希望，積極面對未來人生。

(中時 )