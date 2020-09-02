燁輝調漲9月份內銷價 每公噸漲700元 16:432020/09/02 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鍍面大廠燁輝調漲9月份鍍鋅和烤漆鋼品價格，每公噸漲700元，且提前調漲11月份外銷價格，每公噸漲30美元，預料另一大廠盛餘也會跟著適度漲價。 燁輝、盛餘的漲價舉動，主要是受到中鋼調漲Q4內銷盤價和中鴻調漲9月份熱軋價格的激勵，為適度反映原料成本，只好順勢調漲相關產品報價。 (工商 ) #中鴻 #盛餘 #燁輝 #中鋼 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》燁聯不鏽鋼盤價每噸大漲5000元 16:312020/08/31 財經 《類股》鋼價漲聲隆隆 小將衝最快 10:512020/09/01 財經 《商情》颶風擔憂消退 紐約棉花續跌 10:172020/08/31 財經 吉茂擁三利多 法人按讚喊買 04:102020/09/01 證券．權證 《商情》供不應求 國內市場ABS漲近10％ 15:402020/09/01 財經 象再見失誤搶戲 洋投較勁變配角 04:102020/08/31 運動天地 熱門股－中菲行 運價漲多頭氣盛 04:102020/09/01 證券．權證 防疫旅館預算卡關 觀光局：爭取本周拍板 15:422020/09/01 生活 《商情》憂供應短缺 國際鐵礦石價格續漲 11:252020/09/01 財經 法人搶補 電子返主流 台股收復12700 14:182020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 即時 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 川普下通牒：TikTok 9／15前賣掉 陸出殺招不給賣 - 財經 太詭異！黃金需求下滑 為何金價暴漲？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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