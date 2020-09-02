鍍面大廠燁輝調漲9月份鍍鋅和烤漆鋼品價格，每公噸漲700元，且提前調漲11月份外銷價格，每公噸漲30美元，預料另一大廠盛餘也會跟著適度漲價。

燁輝、盛餘的漲價舉動，主要是受到中鋼調漲Q4內銷盤價和中鴻調漲9月份熱軋價格的激勵，為適度反映原料成本，只好順勢調漲相關產品報價。

(工商 )