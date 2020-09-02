美股一片紅通通，但亞股卻是有漲有跌，台股開高走低收小黑，新台幣實質匯率陷入小區間整理，尾盤央行進場作價後，終場仍由升轉貶，收在29.526元兌1美元，貶值0.5分，台北外匯經紀公司成交量9.7億美元。

外匯交易員指出，美股雖然帶頭衝，但台股一日大漲後，上攻火力消退，賣壓出籠下偏震盪，終場小跌3點，且部份亞幣走弱，新台幣卻因外資小幅匯入，及出口商拋匯支撐，維持前一個交易日微幅上揚走勢。但因為老大（央行）還不打算放手29.5元防線，尾盤仍進場干預，最後回到8月底的價位，繼續在原地踱步。

外匯交易員認為，儘管目前全球不少國家的肺炎疫情仍擴大，但對金融市場的衝擊漸趨弱化，主要因龐大資金動能支撐，股市欲弱不易，外資也流向相對穩定地區。且因市場看衰美元，出口商憂心之下，月初還是忍痛拋匯，新台幣維持偏升格局，央行只好繼續用力阻升，力守29.5元防線，預料短線新台幣仍不易擺脫目前的區間。

(工商 )