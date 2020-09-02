台灣之星與Funique VR展開策略合作，將攜手推動5G通訊與Virtual Reality虛擬實境（VR）的技術介接，共同發展優質的VR體驗以帶動應用普及。

除此，雙方未來也將與相關領域企業合作，透過相互協作加乘做大市場，進而落實台灣之星5G企業合作「3E模式」─「Engage接軌」、「Empower賦能」與「Earn商轉」的商業價值，實現5G世代的VR應用場景。

台灣之星表示，全球5G服務自2019年起陸續商轉，除電信業者外，各產業也看準商機紛紛投入了5G應用的戰場，多元應用在通訊服務升級的催化下，如雨後春筍般相繼誕生。

目前市場對於5G應用的期待，多著重於物聯網的智慧城市發展、雲遊戲的邊緣計算與串流服務，以及Extended Reality擴增實境，台灣之星相繼攜手來自24大領域的合作夥伴展開策略聯盟，逐一跨足智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧教育與辦公領域。

市調單位Digi-Capital指出，XR的硬體銷售在2019年高達80億美元，而在2024年的市場商機，可望達650億、年複合成長率超過40％，台灣之星看好未來影視娛樂、遠距醫療、遠距教學都將有賴XR技術支援。

台灣之星強調，5G高速率、低延遲的特性，讓使用者得以體驗更佳的VR沉浸式體驗，甚至能運用VR進行超清直播、串流等娛樂，將服務延伸至更多元的領域。

Funique VR為8K立體VR多元內容供應商，專注於泛娛樂、教育、醫療領域，以虛實整合技術聚焦發展運動賽事、虛擬演唱會直播與立體VR電影、昆蟲頻道微距拍攝技術。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，今年疫情除增加了遠距辦公的需求，更因非接觸式業務和虛擬社交娛樂提升，反而逆勢帶動VR的發展速度，近5年的VR市場將成長至1,251億美元，加上台灣5G陸續開台，在高網速與低延遲的網路條件加持下，可望能為VR產業的發展增添動能並增加市場對5G服務的需求。

朱曉幸強調，這次與Funique VR合作，期盼透過合作探尋超清VR的更多衍生應用，拉抬雙方服務與產業需求，共創雙贏迎向5G新世代。

Funique VR執行長鄭卜元進一步表示，未來VR影片市場的發展Funique將提供8K立體VR多元頻道內容，全力在真實生活中實現『一級玩家』概念，改變源於畫質不清以及網路傳輸力不足所造成的高度延遲，使得觀眾難以沉浸其中，更甚產生暈眩等負面感受。

(工商 )