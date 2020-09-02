今年上半年因為新冠肺炎疫情影響，全球各地開始因應防疫，推動在家上班、在家上課的政策，這讓串流媒體的需求量大增，導致蘋果、Google、Netflix等廠商還得調降部分地區的影片畫質，減少對當地網路流量的負荷。為了讓更多消費者能沒有負擔的使用串流媒體服務，當時蘋果、YouTube以及Netflix等廠商都不約而同開放部分內容可以免費收看。如今隨著串流影音服務間的競爭更為劇烈，Netflix再度出招，宣布開放10部影集、電影免費欣賞，期待能進一步吸引用戶註冊與付費訂閱。

Netflix近日正式推出「免費觀賞熱門節目和電影」的網頁，使用者甚至不需要登入，就可以收看網頁裡頭的內容，共有10部影集與電影，其中包含了相當熱門的影集「怪奇物語」Stranger Things。本次開放的詳細免費內容如下：

＊電影：《奪命鳶殃》（Murderer Mystery）、《寶貝老闆：重出江湖》（The Boss Baby : Back in Business）、《蒙上你的眼》（Bird Box）、《教宗的繼承》（The Two Popes）

＊影集：《怪奇物語》（Stranger Things）、《菁英殺機》（Élite）、《別人眼中的我們》（When They See Us）、《盲婚試愛》（Love is blind）、《我們的星球》（Our Planet）、《同妻俱樂部》（Grace and Frankie）

本次Netflix提供免費收看的影集與電影有一些限制，電影可以從頭看到尾，但是影集只開放第一集免費收看，且僅能在網頁上收看，且不支援自家的App以及智慧電視。若是使用手機透過網頁收看，還僅支援Android裝置，不支援iOS裝置。因此整體來說，本次開放10部影集免費收看，僅能說是一次小型的行銷體驗活動，是官方嘗試吸引消費者能夠註冊加入的一種嶄新嘗試。

針對上述活動，外媒報導指出Netflix也回應表示，他們正在尋找一種全新推廣的方式來吸引新用戶，並且提供他們更好的Netflix體驗。而針對現行提供的10部影集與電影，《unwire.hk》 報導官方表示這些內容可能會隨時變更，也就是可能部分作品在未來不會提供免費收看，也可能將其他平台上的影集或電影加入在列表中，消費者們倒是可以把握機會來欣賞。

作為參考，Netflix現在在台灣提供月費NT$270、NT$330、NT$390的方案，區別在於可以同時觀看的設備數量、影片畫質、可同時下載影片的平板或手機數量等條件之別。從未體驗過Netflix的用戶則可獲得一個月免費體驗的機會。

(科技)