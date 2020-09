今年上半年因為新冠肺炎疫情影響,全球各地開始因應防疫,推動在家上班、在家上課的政策,這讓串流媒體的需求量大增,導致蘋果、Google、Netflix等廠商還得調降部分地區的影片畫質,減少對當地網路流量的負荷。為了讓更多消費者能沒有負擔的使用串流媒體服務,當時蘋果、YouTube以及Netflix等廠商都不約而同開放部分內容可以免費收看。如今隨著串流影音服務間的競爭更為劇烈,Netflix再度出招,宣布開放10部影集、電影免費欣賞,期待能進一步吸引用戶註冊與付費訂閱。

Netflix近日正式推出「免費觀賞熱門節目和電影」的網頁,使用者甚至不需要登入,就可以收看網頁裡頭的內容,共有10部影集與電影,其中包含了相當熱門的影集「怪奇物語」Stranger Things。本次開放的詳細免費內容如下:

*電影:《奪命鳶殃》(Murderer Mystery)、《寶貝老闆:重出江湖》(The Boss Baby : Back in Business)、《蒙上你的眼》(Bird Box)、《教宗的繼承》(The Two Popes)

*影集:《怪奇物語》(Stranger Things)、《菁英殺機》(Élite)、《別人眼中的我們》(When They See Us)、《盲婚試愛》(Love is blind)、《我們的星球》(Our Planet)、《同妻俱樂部》(Grace and Frankie)

本次Netflix提供免費收看的影集與電影有一些限制,電影可以從頭看到尾,但是影集只開放第一集免費收看,且僅能在網頁上收看,且不支援自家的App以及智慧電視。若是使用手機透過網頁收看,還僅支援Android裝置,不支援iOS裝置。因此整體來說,本次開放10部影集免費收看,僅能說是一次小型的行銷體驗活動,是官方嘗試吸引消費者能夠註冊加入的一種嶄新嘗試。

針對上述活動,外媒報導指出Netflix也回應表示,他們正在尋找一種全新推廣的方式來吸引新用戶,並且提供他們更好的Netflix體驗。而針對現行提供的10部影集與電影,《unwire.hk》 報導官方表示這些內容可能會隨時變更,也就是可能部分作品在未來不會提供免費收看,也可能將其他平台上的影集或電影加入在列表中,消費者們倒是可以把握機會來欣賞。

作為參考,Netflix現在在台灣提供月費NT$270、NT$330、NT$390的方案,區別在於可以同時觀看的設備數量、影片畫質、可同時下載影片的平板或手機數量等條件之別。從未體驗過Netflix的用戶則可獲得一個月免費體驗的機會。

