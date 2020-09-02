所羅門身穿合身西服、戴上朋友特別為他縫製的口罩，看得出他對時尚的品味。（劉宗龍攝）

在演唱貝九之前，所羅門在記者會上特別獻唱一曲他自己編曲的黑人靈歌《輕搖，可愛的馬車》。（劉宗龍攝）

來自華盛頓國家歌劇院的男低音所羅門．霍華，隔離14天順利出關，將與指揮家簡文彬、NSO國家交響樂團與實驗合唱團，同台演出貝多芬《第九號交響曲》（以下簡稱貝九），在疫情下，表現歌詞裡「四海皆兄弟、世界一家」的精神。

所羅門表示，在疫情之下，距離上次上台演出已經是3月的事情了，加上前陣子美國發生白人警察殺害黑人事件，「這些事情都讓人們離得更遠，音樂可以把大家連結在一起。」

在演唱貝九之前，所羅門在記者會上特別獻唱一曲他自己編曲的黑人靈歌《輕搖，可愛的馬車》，手打康加鼓伴奏，所羅門表示，他從小在教會演唱的時候，都會加上康加鼓，「這段演出，反映我的出身和家鄉文化，特別獻給台灣觀眾。」

除了渾厚的歌聲，所羅門身穿合身西服、戴上朋友特別為他縫製的口罩，看得出他對時尚的品味，他表示，他的爺爺就是一個很時髦的人，「我的爸爸當過模特兒，媽媽也喜歡把自己打扮得很亮麗，舅舅曾幫運動員設計服裝，從小在這樣的家庭長大，我對穿搭很有興趣，也會自己畫設計圖、打版訂製服裝。」

所羅門的發跡，來自他是「多明哥青年藝術家計劃」裡的成員，2014年以《阿依達》國王一角於紐約大都會歌劇院首度亮相，一戰成名。

所羅門表示，他的歌唱事業起步比別人晚，但遇上許多貴人，在2008年時，他與巴比．麥菲林與溫頓．馬沙利斯合作，「當時巴比指揮貝九，我在合唱團裡演唱，當我看到這兩位跟我有類似背景的人，同樣跨足爵士與古典、在教會長大、玩打擊樂，我就決定要成為一名歌手，並且接受訓練，在2011時被多明哥發掘，就一直到現在。」

所羅門表示，人生從2013年第一次以男低音獨唱身分演唱貝九，至今已演唱20多次，這是他願意一唱再唱的曲目。演出將於9月5日、6日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )