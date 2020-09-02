德國經濟辦事處首度發表《德商對台企業社會責任專刊》，收錄21家在台德商的企業社會責任專案。德經處強調實踐聯合國於2015年發表的永續發展目標之重要性，以及各行各業在實現遠大理想之路上擔任不可或缺的角色。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（AxelLimberg）表示，德國企業積極在全球各地實現社會責任，目前有超過250家德國企業在台灣設立營運據點，這些企業不是僅把台灣當成拓展生意的市場，也致力於投身公益，回饋台灣社會。

專刊介紹21家在台德商在2019年及2020年間對台灣社會進行的企業社會責任專案，如舉辦慈善募款活動、提倡偏鄉教育、投入淨灘、捐血等環保和社區活動等。

德經處邀請到4家在台德商代表在會上分享專案內容。台灣羅伯特博世深耕公益、環境保育與道路安全領域；倍福自動化支持慈善團體，為台中市的單親與弱勢家庭提供幫助；台灣科思創為啟聰學校與祖孫創辦科教活動；台灣費森尤斯卡比舉辦公益路跑，盼能改善癌症患者及家人的生活品質。

(中時 )