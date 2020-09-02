徐姓男子因案被羈押在桃園看守所，與涉詐欺被羈押禁見的鄒姓男子當室友，趁隙了解鄒的案情。徐出獄後，假冒律師經紀人，和鄒男女友聯繫，先要了3萬5千多元當律師費，後面又要7萬5千元當和解費遭識破，檢方依詐欺罪嫌起訴他。

檢方調查，徐姓男子今年1月至3月，因案被羈押在桃園看收所，因為鄒男涉案被羈押禁見，無法與親友接觸。徐假意與鄒攀談，了解鄒的案情，還利用鄒的許姓女友寄信給他時，信封上有女友手機號碼，鄒還私下記住。

徐出獄後在3月28日打電話給鄒男女友，假裝自己是律師經紀人，和許女討論案情。許女因無法直接與鄒聯繫，加上徐男對案情又頭頭是道，許女不疑有他，當天交給徐男3萬5500元當律師費。

徐男發現可以騙取金錢，隔天晚間又打電話給許女，稱要7萬5千元才能跟被害人和解，許女感到懷疑，因此打電話給鄒的家屬求證，鄒的家屬一頭霧水，詢問桃園地檢署後，才發現根本沒有委任律師。

許發現被騙，與徐男佯稱要見面，同時報警，不過徐男並未出現，而是委託蘇女到場，蘇女被逮後，才坦承是接受徐委託。鄒男作證時稱，他並未和徐男談論太多案情，應該是2人共用櫃子，而裡面有他的聲押書等案情相關資料，懷疑徐應該是看完才會知道案情。徐男則是否認涉案，並稱只是叫許去會客，並沒有要錢。

檢方認為，許女有提領現金、雙方有多次通話記錄，徐男涉犯詐欺取財、詐欺取財未遂罪嫌提起公訴。

(中時 )