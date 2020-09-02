社會處稽核員體溫超標，仍直闖托嬰中心，甚至抱起嬰兒。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府社會處稽查員日前至托嬰中心查核時，體溫高達38.4度，竟不顧防疫規定硬闖，事後有1名嬰兒住院、4名發燒、4名有體溫過高情形，家長得知後憤而投訴縣民信箱，過程全都被錄下，社會處也坦承疏失，調查後將議處。

台東2名社會處稽查員至托嬰中心查核，經托育員告知須在門口等候測量額溫，其中1人測得溫度高達38.4度，該員宣稱是戶外天氣太熱導致體溫較高，但先後測量3次，體溫都超過38度，依規定不能進入托嬰中心，結果1名稽查員竟直接入內，且疑似身體發冷，要求保育員將冷氣和電扇關掉。

該員查核過程除了移動物品外，還抱嬰兒協助餵奶，待了2小時才結束稽查。

事隔2天後，陸續有1名嬰兒嚴重發燒住院、4名疑似感冒發高燒、另4名也出現體溫過高情形，家長得知此事後非常憤怒，雖無法直接證明與稽查員闖入有關連，但也氣憤該稽查員行為不當，向縣民信箱提出檢舉。

社會處得知此事後，向該稽查員提出警告，該員隔1周多後，竟依托嬰中心提供名冊，一一打電話給家長爆料，指中心1名保育員剛離職，不符合人員配比，可能會被記點處罰，甚至會影響每個月6000元的公托化補助，暗示可轉至其它地方托嬰，電話最後還要求家長不要說出此事是由她告知的，結果電話內容全被家長錄音。

台東社會處表示，這名周姓女稽查員是約聘雇社工，的確沒有按照規定，體溫超標還入內查核，明顯有不當之處，將會再進行調查之後進行議處。

(中時 )