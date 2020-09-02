德國聯合政府內部消息人士透露，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克預計在周三參訪德國時，將與德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）會面。

馬斯克7月宣布，特斯拉將為新冠肺炎疫苖開發公司CureVac在德國興建基於核糖核酸（RNA）技術的微型工廠。此番宣告令人大感意外，因為這是與電動車與再生能源完全不同的領域。不過媒體報導，特斯拉自去年起、早在新冠肺炎疫情爆發前，就已經與CureVac展開合作。該電動車大廠將製造RNA「列印」的自動化系統，並將之推展到全世界。

此外，特斯拉也將在柏林郊區興建一座電動車工廠，該工廠預計將於2020年初動工，主要將生產Model 3與Model Y電動車，初步設定年產量為50萬輛。

周二特斯拉宣布將發行新股籌措50億美元，為其上市以來規模最大的發售新股計畫，在該公司大舉拓展版圖之際，可望緩解其財務上的壓力。

(時報資訊)