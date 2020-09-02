美國和中國等主要經濟體的經濟數據表現，點燃了投資人經濟復甦希望，但憂慮於國內外新冠疫情的再起，將澆熄南韓經濟成果，外資出現賣超，抵銷了部分漲勢。

周三南韓KOSPI指數收漲14.8點或+0.63%，為2364點。外資在主板賣超2640億韓元，惟散戶大量搶進，大買超3324億韓元，將韓股由黑翻紅。

美國周二公布八月製造業數據優於預期，另外中國該月的工廠活動出現擴張。

南韓每日確診數已經連續近三周都在三位數。財政部長表示，政府需要對部分受創家戶進行第二次的現金支援，減緩其經濟壓力。

今日股市交易走向看不出明晰的方向，但是外資持續拋售賣超已經明顯影響股市，Hana金融投資分析師另指出，目前匯率市場並未完全反映出弱勢的美元。

儘管少主遭到檢方起訴，但三星喜獲輝達的圖形晶片代工訂單，三星電子收漲0.37%，報5.44萬韓元。

韓元和基準國債殖利率走低。韓元在境內交易平台收跌0.2%，1185.4韓元兌一美元。最具流動性的三年韓國國債殖利率下跌6個基點，來到0.919%。十年期國債殖利率下跌4.7個基點，來到1.538%。九月份的三年期國債期貨上漲0.15點，來到111.86。

(時報資訊)