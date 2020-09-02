《商情》降價求售 中油甲苯、二甲苯價跌12％ 16:482020/09/02 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管國際溶劑甲苯、二甲苯行情呈漲，但因國內市況極差，為刺激買氣，中油大幅調降甲苯、二甲苯牌價，其中甲苯工業級散裝跌460元、二甲苯硝化級散裝跌500元，調整後牌價分別為每桶3360元及3820元。 據了解，時值亞洲輕油裂解廠歲修旺季，加上中國洪災影響煉油活動，導致市場供給減少，進而支撐國際甲苯和二甲苯市場行情上漲，市場人士表示，受國際行情提振，國內甲苯、二甲苯降價空間有限，若市場買氣一旦回升，報價不排除出現反彈上漲走勢。(商品行情網) (時報資訊) #二甲苯 #甲苯 #牌價 #散裝 #中油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》追隨國際行情 中油9月BD大漲38％ 15:572020/09/01 財經 《商情》供不應求 國內市場ABS漲近10％ 15:402020/09/01 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會再放鴿 美元走跌 10:512020/09/01 財經 日媒：iPhone 12連同Apple Watch S6及AirTag在十月發表 14:262020/09/01 科技 12港人涉偷渡被大陸海警截獲 林鄭首回應：送中處理 12:232020/09/01 兩岸 《商情》適逢英國夏季銀行日 LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/09/01 財經 12大航運商今年估賺110億美元 04:102020/09/01 全球財經 《國際經濟》南韓八月出口出現連六跌 10:512020/09/01 財經 《商情》英國夏季銀行日 全球海運運費指數休市 10:342020/09/01 財經 《類股》鋼價漲聲隆隆 小將衝最快 10:512020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 川普下通牒：TikTok 9／15前賣掉 陸出殺招不給賣 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 太詭異！黃金需求下滑 為何金價暴漲？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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