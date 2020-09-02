儘管國際溶劑甲苯、二甲苯行情呈漲，但因國內市況極差，為刺激買氣，中油大幅調降甲苯、二甲苯牌價，其中甲苯工業級散裝跌460元、二甲苯硝化級散裝跌500元，調整後牌價分別為每桶3360元及3820元。

據了解，時值亞洲輕油裂解廠歲修旺季，加上中國洪災影響煉油活動，導致市場供給減少，進而支撐國際甲苯和二甲苯市場行情上漲，市場人士表示，受國際行情提振，國內甲苯、二甲苯降價空間有限，若市場買氣一旦回升，報價不排除出現反彈上漲走勢。(商品行情網)

(時報資訊)