電商下半年旺季來臨，而在迎接重頭戲雙11之前，作為前哨戰的「99購物節」率先開跑，加上今年適逢疫情催化宅經濟消費力，各家電商更是使出全力來搶客，蝦皮就推出玩遊戲送千萬獎金、TOYOTA COROLLA SPORT運動房車策略，Yahoo則祭出3折起折扣及抽999.9純金金條，積極搶攻下半年消費旺季。

2020年上半年受疫情影響，消費者購物習慣從線下轉移到線上，而「99購物節」成為雙11重要的前哨戰，各家業者也使出渾身解術，積極要從消費者的口袋裡多分一塊餅。

蝦皮表示，這兩年來持續深耕娛樂、社群兩大策略，根據蝦皮統計，2020年參與遊戲的用戶中，有近5成用戶是從去年下半年就開始玩站上遊戲的老手玩家，重複玩家數甚至高達近80萬人。而今年的99購物節，蝦皮則將戰線則提前到8月24日，推出5大熱門遊戲以及全新2款遊戲「蝦皮泡泡王」、「蝦皮連連看」，單週累計超過3,000萬人次參與。蝦皮表示，99購物節期間預計送出破千萬獎勵，此外推出抽TOYOTA汽車的活動。

Yahoo奇摩超級商城則表示，99購物節火熱開打，首波活動將於9月1日～9月6日進行，將攜手漢神百貨、屈臣氏、愛買、小三美日等9大店下殺3折起，第二波從9月7日～9月11日期間，則將祭出999萬折價券，活動期間更祭出下單滿299元即可抽市價逾7.5萬元的999.9純金金條。

創業家兄弟旗下生活市集則指出，將以多波段操作逐步推升整體檔期買氣，首波將以「高CP值多元優惠爆品」、「線上線下多重優惠機制」應戰。創業家兄弟表示，將透過數據分析，來精選高CP值的商品，同時針對日用品、保健館、3C家電、居家、美食等核心品類設立分館，提供消費者選購。

同為創業家兄弟旗下的松果購物也宣布，將以品牌、數據、行銷三方串聯強攻99購物節，將集結居家、美妝、3c、服裝等13大品牌深度合作，同時也將透過個人化推選品推薦，提高購物車的結帳率。

Yahoo奇摩超級商城則表示，99購物節火熱開打，首波活動將於9月1日～9月6日進行，將攜手漢神百貨、屈臣氏、愛買、小三美日等9大店下殺3折起，第二波從9月7日～9月11日期間，則將祭出999萬折價券，活動期間更祭出下單滿299元即可抽市價逾7.5萬元的999.9純金金條。

樂天市場則表示，將在9月1日～9月10日攜手百間人氣店家推出「暢秋紅牌大賞」，並推出最低5折優惠以及「樂購券」搶商機。

(工商 )