高巿府衛生局2日到大賣場宣導肉品產地標示。（曹明正攝）

因應明年元旦將開放含瘦肉精的美豬進口，高雄巿副巿長羅達生2日率衛生局、消保官等到大賣場視察肉品標示。衛生局表示，從去年1月到今年8月，已抽驗瘦肉精肉品324件、牛肉產地標示3697件，均符合規定，會持續宣導。

羅達生表示他除了到賣場視察生鮮肉品分區分流的情形，也提供業者高雄巿政府自製的國產豬肉的標示圖卡，讓民眾可以更清楚的辨識，也希望藉由示範點的建立，能夠加速推廣到各大賣場。讓民眾辨識場地、安心採買。

至於水餃、香腸等加工品要如何標示？羅達生說，會盤點消費者可能去的接觸點，協同業者研擬出最佳、最可靠的方法，逐步展開。另外地方最重要的業務也是配合中央法規落實查核，同時達到巿長陳其邁所宣示的10倍稽查。

羅達生提到，查驗工作當然對第一線的負擔會非常的重，但也可以用一些科技的方法去思考，未來不管是人力的檢討，或者科技制度的導入，相信是對查驗工作有幫助的，最重要的是查驗一定要落實，而且要加大量能。

(中時 )