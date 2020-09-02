台中市政府2日下午於陽明市政大樓舉辦中元普度，市長盧秀燕擔任主祭，市府各局處準備豐盛祭品祭拜好兄弟，另有鏡子、碰粉、菸品、檳榔等，讓人覺得新奇。專家表示，普度除提供臉盆毛巾讓好兄弟梳洗化妝，檳榔、菸品讓祂們稍作休息，之後風風光光接受信士供養。
市府各局處準備豐盛祭品祭拜好兄弟，還有單位搬來「綠乖乖山」祈求平安順遂。盧秀燕擔任主祭，副市長黃國榮、祕書長黃崇典、建設局長陳大田、教育局長楊振昇、水利局長范世億、農業局長蔡精強、觀旅局長林筱淇等擔任陪祭官，率陽明市政大樓員工一同參拜。
盧秀燕致詞表示，祝福中華民國國泰民安、風調雨順、四季無災，祈求台中市民幸福安康、心想事成，祈求上天、眾神明、好兄弟，保佑所有市府同仁幸福快樂，工作順利。
普度會場祭品豐盛，祕書處準備毛巾、臉盆、牙刷、漱口杯等盥洗用具，另有鏡子、碰粉、菸品、檳榔，讓人覺得新奇。擔任祭典司儀的民俗專家廖哲男說明，中元普度一般會準備臉盆、毛巾等，讓好兄弟梳盥洗化妝，而檳榔、菸品則讓祂們稍作休息，之後風風光光接受信士供養。
廖哲男表示，如果祭品太豐盛，一時之間吃不完，就以龍眼枝、殼化分別化作扁擔、米籮，讓好兄弟打包帶走。「好兄弟來要相請，酒足飯飽、領收金銀財帛之後，也要相辭，請好兄弟一路順走，不留客。」
(中時 )
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