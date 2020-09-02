地牛翻身！東部外海規模4.6地震 最大震度台東3級 16:552020/09/02 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東部外海今發生規模4.6地震。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！東部外海今天下午4點44分發生芮氏規模4.6地震，震央位在台東縣政府以東5.5公里（台東近海），深度34.5公里。 東部外海規模4.6地震 根據中央氣象局觀測，最大震度發生在台東，包括卑南、東河、太麻里、成功、鹿野、大武都是3級；花蓮、高雄均為2級；屏東、南投、台南、雲林、嘉義、彰化1級。 (中時新聞網) #地震 #台東 #東部外海 #芮氏規模 #地牛翻身 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Local King！地方好物搶鋒頭 04:102020/09/01 時尚消費 一兆美元的真相！全球追捕 史上最神祕的金融罪犯 09:002020/09/01 搜奇 綠衫軍 屠龍不手軟 04:102020/09/01 運動天地 台美經合視訊會 王美花促洽簽台美貿易協定 04:102020/09/01 政治要聞 第一金：電競大賽遊戲產業看俏 04:102020/09/01 產業特刊 理財小學堂－投資人要怎麼沖才會賺錢 04:102020/08/31 財經要聞 中國電信加速佈局智慧家庭邊緣計算 2022將滲透90％工業企業 03:122020/09/01 兩岸 觀念平台－永續發展走在 新冠疫情世界的最前端 04:102020/09/01 專題周報 砂石車化身東海岸殺手 台11線跨越雙黃線連超4車 網友竟力挺 16:172020/08/31 社會 太詭異！黃金需求下滑 為何金價暴漲？ 00:022020/09/01 財經 生活熱門新聞 健身房驚見男女觀音坐騎式運動 網：濕人叫戀 - 時事 趁美豬延燒健保署偷渡醫材上限 挺綠美女醫不忍了：把醫師當笨蛋 - 生活 罕見！梅莎、海神千里合體 鄭明典：手牽手了 - 生活 台灣輸出＋2 台男入境日本確診 - 生活 施壓醫院幫忙背書美豬牛 衛福部認了：有口頭交代院長 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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