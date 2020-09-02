地牛翻身！東部外海今天下午4點44分發生芮氏規模4.6地震，震央位在台東縣政府以東5.5公里（台東近海），深度34.5公里。

東部外海規模4.6地震
東部外海規模4.6地震

根據中央氣象局觀測，最大震度發生在台東，包括卑南、東河、太麻里、成功、鹿野、大武都是3級；花蓮、高雄均為2級；屏東、南投、台南、雲林、嘉義、彰化1級。

(中時新聞網)

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