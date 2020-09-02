日本官房長官菅義偉2日下午召開記者會，正式宣布出馬競選自民黨總裁（黨魁）。菅義偉表示，將盡全力好好繼承且更進一步推動安倍總裁盡心盡力推動的政策，包括安倍經濟學。

菅義偉表示，面對新冠肺炎疫情，在陣頭指揮的安倍首相中途退任，他深知安倍心中的遺憾。但國難當前，不允許政治空白，且刻不容緩，為了要跨越此危機，為了早日讓所有國民能安心生活，身為1名政治家，且是支持安倍政權的1人，在思考現在能做的事時，經過深思熟慮決定參選自民黨總裁選舉。

菅義偉指出，他在官房長官任內致力推動洪水對策、水壩水路調整，防止河川氾濫。另外，他查覺日本手機的費用比其他國高，推動手機降價，他今後仍將堅持以往的信念，聽取現場的意見，大膽實行。

他還強調，自己是在秋田縣深雪的農村長大的，成為國會議員後一心推動地方改革，今後仍將致力創造有活力的地方。在官房長官任內推動的招攬海外觀光客，促進日本商品出口等政策今後也將繼續。安倍政權的改革不能停，他仍將繼承安倍經濟學，今後還需要國民的協助。

菅義偉目前已獲得黨內7派閥中的5大派閥的支持，在394票的國會議員票中穩占優勢。自民黨2日決定總裁選舉將於8日公告，14日投開票。之後召開臨時國會指名新總裁為日本首相。

(中時新聞網)