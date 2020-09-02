開學第3天，國立員林農工選在開學後第一個團體活動時間，在綜合職能新大樓視聽教室，與台灣家長教育聯盟，舉辦敬師活動；100位各科學生向學校100位老師們奉茶、感謝師恩，重新學習、體會尊師重道。
開場活動有10名學生代表上台吟詩「九月」表達謝意，接著100名班級代表手捧一杯溫熱烏龍茶進場奉茶，全場師生一同進行「教師的一天」九宮格問答遊戲、合力完成感謝卡拼圖，氣氛溫馨熱烈。
最後由家長代表與學生一同致送新六禮束脩，包括糾正學生過錯的橡皮擦、擘畫未來的筆、照亮方向的手電筒、幫老師充電的電池、守護健康的口罩，和教學生動手做的筷子等。
機械科三甲的許世暐，父親也是員農機械科畢業的校友，自行創業在彰化市經營鐵管模具工廠，他上台吟詩演出後接續參與奉茶活動，以兩代員農人的身分感謝與父親同年齡的導師陳俊仁，謝謝老師有如父親一般包容他遭遇挫折時的負面情緒，且時時鼓勵他。
許世暐是家中老二，有意承接父業的他計畫建立工作SOP、申請各種專利，將模具廠擴張成兼具開發與生產效能的公司；任教職30年的陳俊仁說，上進又負責的許世暐，常主動為同學服務，承擔許多般上的公共事務，相信他未來升學和就業都有值得期待的表現。
校長林玉芬表示，台灣家長教育聯盟利用9月剛開學的時機，在全國選定6所學校，同步辦理敬師活動，藉此重新提倡尊師重道、建立新的親師關係，一杯清茶，除了代表學生們對老師的敬意，也表示學生們願意遵從教導、勤於學習，請老師時時查核、糾正他們的過錯，成為成就學生未來人生的貴人。
(中時 )
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