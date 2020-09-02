據媒體報導，有詐騙集團利用社群或交友平台網站認識國內投資人，跨海引誘國人買進具市值小及總流通量小等特徵的香港證券交易所掛牌股票。券商公會表示，這些標的股票多缺乏基本面支撐，股價又被炒高，一天內即可能大跌80％，在標的股票受控制的操作漲跌下，造成投資人鉅額損失。

為維護投資人自身權益，券商公會進一步呼籲投資人，從事外國有價證券投資，除了宜透過合法證券商進行交易外，仍應注意上述金融詐騙行為。

(工商 )