網路平台引誘跨海買股 券商公會籲小心詐騙 17:062020/09/02 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據媒體報導，有詐騙集團利用社群或交友平台網站認識國內投資人，跨海引誘國人買進具市值小及總流通量小等特徵的香港證券交易所掛牌股票。券商公會表示，這些標的股票多缺乏基本面支撐，股價又被炒高，一天內即可能大跌80％，在標的股票受控制的操作漲跌下，造成投資人鉅額損失。 為維護投資人自身權益，券商公會進一步呼籲投資人，從事外國有價證券投資，除了宜透過合法證券商進行交易外，仍應注意上述金融詐騙行為。 (工商 ) #券商公會 #引誘 #標的 #跨海 #股票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商總BAC智庫遴選計畫啟動 力推台灣品牌邁向國際 16:282020/09/01 財經 BAC攜國際品牌經紀人聯手力推台灣品牌 邁向國際市場 16:412020/09/01 財經 買氣旺 台中購物節衝破81億 04:102020/09/01 地方新聞 中國電信加速佈局智慧家庭邊緣計算 2022將滲透90％工業企業 03:122020/09/01 兩岸 建行測試數位錢包 類股狂漲 04:102020/09/01 全球財經 二手車商手法多元 嘉義檢警破詐領保險金、補助款賺暴利 11:062020/09/01 社會 基隆住商節電行動採全線上申請 14:192020/09/01 區域情報-其他 K型復甦 消費類股潛力無窮 04:102020/09/01 投資理財 台中購物節賣破80億 大放送 04:102020/09/01 產業．科技 《金融》法巴人壽推新美歐價值投資帳戶 台新投信代操 11:082020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 即時 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 川普下通牒：TikTok 9／15前賣掉 陸出殺招不給賣 - 財經 太詭異！黃金需求下滑 為何金價暴漲？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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