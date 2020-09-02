壽險公司大股東若握有不動產，是否可用來增資？金管會主委黃天牧2日明白訂下「原則」，即「不希望用這種方式處理。保險業的增資就是用現金」。過去曾有遠雄人壽、宏泰人壽大股東曾以其持有的不動產作價，完成增資，成功解除財務指標不足的危機，但金管會目前傾向不再核准此種增資模式。

6月底宏泰人壽淨值比為1.88％，未達到金管會要求的2％門檻，黃天牧表示，宏泰人壽還有今年12月底的一次機會，即金管會會到明年初才會採取措施。他表示，現在保險業要看淨值比及RBC（資本適足率），RBC 是在保險法已有明確規定，淨值比目前是在行政規定，但在這次保險法修正上，會將淨值比納入法律，黃天牧說：「就是按照現在的法規走就對了」。

即保險業若RBC不到200％、淨值比連二期不到2％，金管會都會依法執行立即糾正措施。

但非金控下的壽險公司因為沒有「富爸爸」，增資相對比較「吃力」，過去如遠雄人壽、宏泰人壽的大股東分別在2002年、2015年以持有的不動產作價，增資30億元及70億元，但當時也有引發一些適法性上的爭議，如不動產價值認定，其他股東若無不動產可作價增資，即可能被大股東以不動產增資，稀釋掉持股，且質疑為何不賣掉不動產，用現金來增資等。

黃天牧明白表示，他的原則就是不再希望壽險公司以不動產作價增資，若要增資就是以現金增資的方式。

另外，黃天牧亦表示，台新金要併購保德信人壽一案，目前仍未正式送件，至於台新金要如何釋出彰銀股權，財政部要如何確保公股權益，這些財政部及台新金亦不會跟金管會討論，金管會只要求台新金在併購後必須符合金控相關財務指標，及壽險業大股東的五大原則，對於併購及未來增資的資金來源要有「可資信賴的規劃」。

至於財政部是不是要啟動公股銀行、公股保險公司去承接台新金的持股，黃天牧亦表示，銀行及保險公司都有投資有價證券的限額及流程，就是依規定執行。

(工商 )