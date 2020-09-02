黃金現貨8月創下每盎司2,075.47美元的歷史最高價，強勁走勢受矚目，統計3月19日以來，金價飆漲逾31％，反觀也被稱為「金」的美金（美元），相對於其它9種主要貨幣的指數，同期間則是重挫12％，台新金控認為，今年黃金與美金走勢迥異，投資布局值得關注，若以避險角度來看，投向黃金將更為安全穩當。

台新金控投資長簡展穎表示，黃金與美元的走勢，傳統上都有負相關的特性，通常在國際美元走弱的時候，黃金的保值效應會被顯現，吸引投資人買進。從過去20年黃金與美元指數走勢來看，顯示出這個明顯的關聯性，絕大部分的時間，黃金和美元呈現出來明顯的負相關，兩者從3月19日開始分道揚鑣，更鮮明地顯示其價格變化的差異性。

美元近期走弱主要因美國聯準會（Fed）持續寬鬆的貨幣政策，下半年美國新冠肺炎疫情有二次擴散疑慮，更讓包括Fed官員在內的經濟分析師，對美國經濟前景看法保守。惠譽8月1日將美國的債務評級展望，從穩定下調至負面，雖然不至於引起美元的信心潰散全面崩盤，但仍產生部分資金基於避險，流向更安全穩當的黃金。

簡展穎指出，黃金價格雖然屢創歷史新高，但那是以美元計價的結果，如果以其他貨幣來看黃金價格，今年3月以來黃金的上漲幅度其實並沒有那樣的高，主要是美元走貶，讓其他貨幣的購買力增加了。

以新台幣走勢計價的話，黃金自3月19日以來的漲幅，僅只27％，這中間4％左右差距，就是反應新台幣兌美元匯價的變化。簡展穎說明，以其他幣別來看，人民幣與歐元計價的黃金價格分別漲27％與19％，都不如美元計價的上漲幅度，甚至今年對美元上漲最多的澳幣計價，黃金更只上漲6％。

黃金與美元的不解之緣，不是巧合而是大勢所趨，過去美元走弱總是伴隨著美國景氣有所疑慮，或美國的赤字與負債大幅提升，黃金因而發揮其取代美元保值的效應。簡展穎認為，但今年美元走弱讓其他的貨幣購買力提升，黃金的價格對於美元持有者以外的貨幣相對便宜，吸引到美元以外的貨幣持有者投資。

簡展穎強調，現階段美國經濟前景短期內難以樂觀，赤字與債務狀況也來到歷史新高，美元目前偏空的趨勢短期內預料也將難以改變，經過台新主動分析美元偏弱走勢，歸納將是推升黃金價格繼續往上的動力之一。

(工商 )