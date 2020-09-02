蘇晏霈近日拍攝民視八點檔《多情城市》重頭戲，和劇中2位爸爸陳熙鋒、藍葦華到溪邊拍攝釣魚，蘇晏霈說，整個夏天都沒遇到下水的戲，這次終於有機會，本身熱愛水上活動的她，一知道要到溪邊戲水，還全副武裝連露營椅也帶到現場，趁外景滿足可以出遊、旅行的小確幸。

蘇晏霈劇中跟陳熙鋒到溪邊釣魚，結果爸爸不慎意外落水，她要下水搶救。拍攝當下蘇晏霈疑惑「大家一直喊衣服穿錯了」，讓她嚇到以為真的穿錯衣服，結果旁人說「下水要穿白色，才能衝高收視」，讓她哭笑不得，話鋒一轉反拖同劇組的張家瑋下水「有落水戲碼，就找張家瑋穿白衣服來囉」。不過蘇晏霈爆料，最愛露的其實是藍葦華，收工後竟然大剌剌的在現場脫衣，竟然要拍照時還大方露點。

陳熙鋒為戲而落水，他說這一場戲本來害怕下大雨，還好當天天氣非常好，只是下水戲拍攝只能一次Ok，事先在旁邊進行「溺水演練」，沒想到真正在溪裡面拍攝時，也是喝了好幾口水，陳熙鋒說為了呈現好的表演，喝點溪水是沒問題。

3人在溪邊拍戲時，還被大批遊客認出圍觀，現場更是變成偶像見面會，熱情的蘇晏霈也來者不拒跟現場的民眾合影，還有一位媽媽說「你本人好瘦好漂亮，可以當我媳婦」，讓她又驚又喜，直說這些粉絲真的太可愛了。

蘇晏霈跟陳熙鋒出外景被大批遊客認出求合照。（民視提供）

藍葦華（左起）、陳熙峰、蘇晏霈開心為戲到溪邊拍戲。（民視提供）

(中時 )