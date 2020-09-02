台灣「Ｎ號房事件」翻版？53歲路姓男子在虎尾租屋以「林怡玫（閔閔）」、「Bibi Lin」、「Angel Wu」的女性名稱及大頭貼在網路釣魚，一名少年上當自拍不雅照回傳，虎尾警分局今年3月以違反性自主罪拘提路姓男子時，查扣他的手機、平板電腦，發現一大堆少女、少男的猥褻照片。

嫌犯路某因妨害性自主案件通緝在案，今年3月8日在他虎尾鎮租屋處執行拘提並附帶搜索，從查扣的手機、電腦主機、平板電腦發現，他在藏匿期間還誘騙少女拍攝猥褻行為照片及影片。

108年6月間至109年2月間，路姓男子在臉書社群網站以「林怡玫(閔閔)」、「Bibi Lin」、「Angel Wu」等女性假名出沒，佯裝高中女生詐騙少年。

路嫌詐稱自己是高中女生，與受害少年以姊妹相稱，誆稱想要一個妹妹協助檢查身體發育狀況，回傳諸多不堪入目的猥褻照片，並要求少年回傳，受害少年無知受騙，拍攝相同猥褻照片回傳。

雲林地檢署偵查終結，依「兒童及少年性剝削防制條例」以詐術使少年製造猥褻行為的電子訊號罪嫌提起公訴。

(中時 )