苗栗縣政府成功推動國際雙慢城，造就慢食、慢遊旅行風潮，近年致力發展海線觀光，在沿海鄉鎮推行慢魚運動，將慢食、慢活理念從雙慢城擴展至苗栗海岸線，8月縣府文化觀光局以SlowFish Miaoli獲得國際慢食社區的肯定，正式成為國際慢食社區成員，將持續創造大慢城品牌，活絡經濟脈動。

國際慢食社區創立於1989年，以抵制速食生活，提高對食物來源及傳統飲食的注重為宗旨，發展出「慢城運動」及「慢魚運動」，而慢魚運動的主軸聚焦於海洋，希望民眾關注海洋資源匱乏，以及海洋廢棄物相關議題，並採取行動守護海洋。

近年苗栗縣致力於結合雙慢城與慢魚運動，秉持著「南北均衡發展、山海齊頭並進」的信念，創造苗栗慢品牌，並將慢食、慢活理念從雙慢城，擴展至苗栗海岸線。

文觀局長林彥甫表示，苗栗海線觀光的發展，從向下紮根，培養解說員導覽解說能力，辦理社區廚師聯盟工作坊，分享料理知識外，並邀請媒體踩線團，行銷沿海觀光活動等，未來將持續透過社區營造與景點規畫，期以帶動人流，創造商業發展。

文觀局在今年8月以「SlowFish Miaoli」，獲得國際慢食社區肯定，通過申請及認證，讓苗栗縣正式成為國際慢食社區的一員，將持續於沿海竹南、後龍、通霄、苑裡等4鄉鎮推行慢魚運動，結合三義、南庄雙慢城，創造大慢城品牌，實踐美好山海生活。

(中時 )