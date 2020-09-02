針對美國國防部發佈2020年度《中國軍事與安全態勢發展報告》，大陸國防部新聞局9月2日應詢表示：美方《中國軍事與安全態勢發展報告》充滿零和博弈的冷戰思維，渲染中國軍事威脅，曲解中國國防政策和軍事戰略，抹黑中國軍隊現代化建設、國防開支、核政策等問題，「挑動兩岸對立、加劇台海形勢緊張」，這是極其錯誤的，中方對此表示堅決反對。我們將視情作出進一步回應。

大陸外交部發言人華春瑩也在2日的例行記者會上表示，美國國防部的這個報告和以往類似的報告一樣，罔顧事實，充滿了偏見，對中國的國防建設妄加評論，蓄意歪曲中國戰略意圖，中方對此堅決反對。

華春瑩稱，中國的戰略意圖是共贏的，也是一貫的。中華人民共和國憲法早已明確規定，中國堅持和平發展道路，推動構建人類命運共同體。中國也一直奉行防禦性國防政策。大家也都看到了，中國是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。實際上中國軍隊的發展恰恰是世界和平力量的增長。

華春瑩說，中國加強國防建設是爲了維護國家獨立、主權和領土完整，是在行使一個主權國家的正當權益，根本無可厚非。那麽大家也都知道，中國的軍費和美國相差很遠，美國的軍費和它的力量在世界上是獨霸的，這是毫無疑問的，而美國軍費實際上是排在後面的近10個國家的總和。美國無非是在尋找藉口，爲它在謀求軍事領域的絕對霸權的優勢來製造藉口而已。我們敦促美方，摒棄冷戰思維和零和博弈的過時觀念，客觀理性看待中國的戰略意圖，多做一些有利於中美兩國、兩軍關係的事情而不是相反。

(旺報 )