台中南區二樓透天厝火警 疑一人受困 17:082020/09/02 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市南區南昌街一棟二樓透天厝9月2日下午發生火警，警消獲報到場佈水線滅火，並清查現場是否有人受困。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市南區南昌街一棟二樓透天厝9月2日下午發生火警，警消獲報到場佈水線滅火，並清查現場是否有人受困。（黃國峰攝） 台中市南區南昌街一棟二樓透天厝9月2日下午約16時發生火警，疑有一人受困在二樓，警消獲報到場佈水線滅火，並清查現場是否有人受困。 這起火警生在下午約4時，消防隊獲16點11分獲報，即出動出動消防車10輛、救護車1輛、消防人員29名等出動到場滅火，由於報案人指稱二樓建築物一樓起火燃燒，已有火煙狀況，不確定屋內是否有人員受困，勤工分隊到場回報，現場為2層樓RC建築物，1樓火煙竄出火勢慎大，佈線出水搶救中，無法確定是否有無人員受困。 (中時 ) #人員 #火警 #透天厝 #滅火 #建築物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸配倒車輾斃丈夫真相曝光 竟是2愛犬「誤撥動排檔桿」造成 08:052020/08/28 社會 台南東區民宅傳火警 屋主急逃生 16:502020/08/29 社會 看屋筆記： 台中梧棲區人文澄舍NO3(個案＋價格分析) 11:262020/08/26 建案開箱-台中 《觀光股》豆府填權5成 Q3旺季營運續拚高 11:252020/08/26 財經 蹲機房太無聊打麻將擾鄰露餡 高雄警破年收406億台幣賭博網站 11:042020/08/27 社會 員林豆漿店去年車禍10人輕重傷 今大火燒死巫姓勵志青年 13:042020/08/28 社會 造福台中海線弱勢家庭 第16家食物銀行聯盟店成立 14:562020/08/28 寶島 七堵調車站百坪辦公室起火 出動6消防車滅火 18:592020/08/30 社會 為防疫鐵門深鎖 議員憂：封死怎逃生 16:362020/09/01 生活 台東知本溫泉區飯店暗夜火警 疏散400多人全擠河堤上 09:572020/08/27 社會 社會熱門新聞 發文護航「保全李宗瑞」共犯 他真實身分曝光網氣炸 - 社會 傳羅嫌認了對少女「隔衣磨下體」 檢方聲請羈押 - 社會 囚禁高雄少女 羅男19歲嫩妻：結婚才知真面目 - 社會 電波、超音波太強 拉皮美容成「豬頭」 醫美醫師被起訴 - 社會 超漂亮母蛇闖台東男家中 網一見大驚：咬到就阿彌陀佛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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