台中市南區南昌街一棟二樓透天厝9月2日下午發生火警，警消獲報到場佈水線滅火，並清查現場是否有人受困。（黃國峰攝）

台中市南區南昌街一棟二樓透天厝9月2日下午約16時發生火警，疑有一人受困在二樓，警消獲報到場佈水線滅火，並清查現場是否有人受困。

這起火警生在下午約4時，消防隊獲16點11分獲報，即出動出動消防車10輛、救護車1輛、消防人員29名等出動到場滅火，由於報案人指稱二樓建築物一樓起火燃燒，已有火煙狀況，不確定屋內是否有人員受困，勤工分隊到場回報，現場為2層樓RC建築物，1樓火煙竄出火勢慎大，佈線出水搶救中，無法確定是否有無人員受困。

(中時 )