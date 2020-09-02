小琉球杉福沙灘上出現1隻豬隻屍體，採集檢體後海巡人員將豬屍就地焚燒掩埋並進行周邊消毒。（第五岸巡隊提供／潘建志屏東傳真）

美豬進口事件鬧得沸沸揚揚，別忘了非洲豬瘟威脅仍未遠離。海巡署南部分署第五岸巡隊1日晚上8時許接獲民眾報案，在小琉球杉福沙灘上出現1隻疑似豬隻的動物屍體，通報屏東縣政府動物防疫所協助檢體採集後，將豬屍就地焚燒掩埋並進行周邊消毒。

小琉球安檢所接獲報案後，立即派人到現場，初步判定為屍體為豬隻，拉起封鎖線管制現場，並聯繫屏東縣政府動物防疫所人員。由於當時已無交通船，只能出動巡防艇，載檢疫人員搭船到小琉球採樣檢體。

採樣完成後，檢體送回防疫所檢驗，海巡人員穿著防護衣及防護裝備，將豬屍就地焚燒掩埋，並進行周邊環境消毒工作。小琉球安檢所長謝旻儒說，這是大陸非洲豬瘟爆發後，第4起海漂豬屍到小琉球的案例，所幸前3起檢驗都呈陰性。

他說，境外非洲豬瘟疫情仍嚴峻，相關事件海巡人員都會以最防疫高標準來執行勤務；也呼籲若民眾在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請立即通報海巡署協助處理，報案專線為118 ，大家一起保護台灣的養豬產業。

由於杉福沙灘是小琉球觀光勝地之一，海巡人員穿著防護衣出沒，引發騷動遊客及居民騷動，議論紛紛，有人還跑到岸際遙望，聽到是死亡豬隻後說，「現在都是新冠肺炎的新聞，都忘記還有非洲豬瘟了。」

(中時 )