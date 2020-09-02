體育署新任署長張少熙勉勵選手。（陳筱琳攝）

教育部體育署新任署長張少熙昨天正式上任，今天立刻南下高雄國家運動訓練中心視察，除了關心選手需求，也勉勵選手超越自己、為國爭光。

張少熙今天視察了拳擊隊參與手沖咖啡課程，看到選手在枯燥的訓練生活之外，也能發展其他興趣，也參觀了田徑隊、舉重隊、桌球隊、空手道隊及射箭隊的訓練，也看了從台北世大運承接、今年完成的露天組裝式泳池。

張少熙表示，自己選手時期來過國訓，當時就像軍營一樣，現在對於國訓中心在更新軟、硬體設施上相當滿意，覺得有把選手當家人一樣來照顧，安排一些職涯課程給選手們是很棒的政策，讓選手在沉悶的訓練生活外，可以有舒壓的空間，他也強調，自己是拳擊選手出身，要如上任致辭時的承諾一樣，用實際行動關心運動員，了解大家需求。

張少熙補充，選手在邁向榮耀的過程，總要經歷一番寒徹骨，他比喻道：「就像毛毛蟲蛻變成蝴蝶之前，要經過這段醜陋、辛苦的時光，才能換來美麗、光鮮的成果。現在的選手很幸福，體育署和國訓中心會成為最好的後盾，和選手一起成長、締造佳績。」

(中時 )