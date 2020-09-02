桃園市八德區原有大和里2面、大成國中2面網球場，不過大和里網球場因為市府工程拆除，全八德只剩下2面供公眾使用。不少網球球友被迫到桃園區、中壢區打球，球友抱怨，現在連中午都要下場，否則根本沒有場地可打。

市議員朱珍瑤表示，全八德原先僅有4面網球場可供民眾使用，而大和里的2面網球場，對八德民眾而言，使用率最高。因為另外2名位於大成國中，需要配合學校上課，無法一直對外開放。但是大和里的網球場因為市府的工程而被拆掉，但半年來一直未找到新的網球場地。

朱珍瑤說，八德光網球社群群組就有近200名成員，若加入偶爾會打球的民眾，顯見網球需求大，但是詢問市府體育局，被發現消極以對。朱珍瑤表示，桃園有20面、中壢16面網球場，相較下八德僅有4面，現在更只剩下2面，讓網球球友被迫到桃園、中壢打球，實在相當辛苦，也讓人覺得不公平。

八德球友說，過去有開放式球場，隨時都可以打球，現在只能到大成國中，但人數眾多，變成大中午也要下場，否則根本沒場地。他認為，應該先有配套措施，才拆舊球場。球友也說，相對其他區域資源充足，對八德真的不公平。

對此體育局回應，民眾有需求一定配合，不過目前找不到合適的場地、空間，之前也曾請八德區公所協助盤點，不過網球場的土地使用分區，需要是公園用地、體育場。因相關條件的限制，導致覓地較難，會持續協助找地，解決民眾問題。

(中時 )