藥華藥（6446）2日宣布，已於9月1日向韓國食品藥物安全部（MFDS）提出Ropeginterferon alfa-2b（P1101）用於治療真性紅血球增多症（PV）的藥證申請，MFDS隨即啟動審核程序，預計最快明年第二季取證。

韓國現約有5,000餘名PV患者，其中有逾7成患者接受治療，目前韓國在PV適應症上沒有被正式核准的一線用藥，P1101進入韓國PV市場備受看好。

藥華藥表示，P1101於今年7月底獲韓國MFDS授予孤兒藥資格認證後，韓國子公司旋即加速藥證申請準備，並於9月1日完成向MFDS正式提出P1101使用於治療PV的藥品查驗登記申請。依照MFDS之審核程序，審核時間約8至12個月。

因P1101已獲MFDS孤兒藥資格認證，無須在韓國額外進行銜接性臨床試驗即可提出藥證申請，不僅免除在韓國進行臨床試驗的時間與費用，也有望加速審查時程，提早取證。

藥華藥於2019年即規劃成立韓國子公司自行打入韓國市場，在韓國進行旗下指標性藥品的行銷和銷售。藥華藥順利於今年3月成功延攬曾於韓國諾華任職25年並擔任過總經理的 Mr. Haksun Moon 出任韓國子公司總經理一職而正式成立韓國子公司，並建立專業醫療及行銷團隊，積極進行韓國藥證申請、行銷布局、策略規劃及上市銷售的通路布建等。

(工商 )