台新銀行贊助的台灣女子高爾夫球小將吳佳晏，今年4月正式挑戰職業舞台成為職業選手後，持續締造好成績，8月在2020貞歡喜未來賽中，以優異的球技擊敗多位前輩好手，勇奪職業選手生涯第三座冠軍寶座，堪稱最強新人。

台新銀行表示，今年2020貞歡喜未來賽事中，年僅16歲的吳佳晏連續3日遇上強勁風勢干擾，仍穩扎穩打憑著手感，在第一輪打出職業生涯最佳的65桿好成績，在最終回以總成績13桿領先其他選手，順利摘下今年第三冠，也是她轉入職業繼南寶傳承賽、大聯大女子公開賽後，拿下的第三座冠軍獎盃，可說是意義非凡。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷指出，吳佳晏雖然才剛成為職業選手且年紀尚輕，卻具有相當成熟的實力與穩定度。今年在疫情影響之下，許多國際賽事暫緩進行，她仍積極在國內賽場上磨練，參加五場賽事就拿下三場冠軍，表現可圈可點，台新銀對她未來的發展與成就十分期待，期許持續發揮實力並累積經驗，在國際賽事上嶄露頭角，成為下一個台灣之光。

台新銀行強調，該行推廣高球不遺餘力，長期支持國內女子高爾夫球選手，持續贊助包括曾雅妮、蔡佩穎、錢珮芸、陳之敏等球員，協助她們在國際舞台上爭取優異表現，為國爭光。每年該行也藉由舉辦「名人慈善高球聯誼賽」，邀請客戶與職業球員一起切磋球技、貢獻愛心，期望持續扮演高球選手們的後盾，為她們加油打氣，透過選手持續傳遞認真的精神。

(工商 )