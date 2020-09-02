終止八連漲！ 人民幣在岸價收跌22個基點 17:162020/09/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價2日下午4點半收報6.8261元，下跌22個基點，終止連八日上漲，單日跌幅0.03％，成交量295.87億美元，較上日略有收縮。 截至2日下午4點45分，人民幣離岸價報6.8287元，上揚83個基點，單日漲幅0.12％。 人民幣兌美元中間價2日報6.8376元，較上日中間價升122個基點，單日漲幅0.18％，連升7日，創近16個月的新高。 (工商 ) #上揚 #基點 #單日 #漲幅 #終止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》英國夏季銀行日 全球海運運費指數休市 10:342020/09/01 財經 陳時中滿意度崩跌23個百分點 朱學恒曝最危險的事 11:332020/09/01 生活 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 04:102020/09/01 財經要聞 人民幣中間價升107點 創14個月高 10:382020/09/01 財經 美大學突驅逐陸訪問學者 要求盡速離境 07:552020/09/01 國際 A股半年報大數據 工行最賺中石油成虧損王 14:372020/09/01 兩岸 區域經濟整合潮 被遺忘的台灣 04:102020/09/01 兩岸新聞 滬指收漲14點 收復3,400關口 15:462020/09/01 財經 新興亞洲基金 一枝獨秀 04:102020/09/01 投資理財 《商情》乾旱天氣 大豆觸及兩年高價 10:002020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 川普下通牒：TikTok 9／15前賣掉 陸出殺招不給賣 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 太詭異！黃金需求下滑 為何金價暴漲？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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