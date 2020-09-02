人民幣兌美元在岸價2日下午4點半收報6.8261元，下跌22個基點，終止連八日上漲，單日跌幅0.03％，成交量295.87億美元，較上日略有收縮。

截至2日下午4點45分，人民幣離岸價報6.8287元，上揚83個基點，單日漲幅0.12％。

人民幣兌美元中間價2日報6.8376元，較上日中間價升122個基點，單日漲幅0.18％，連升7日，創近16個月的新高。

(工商 )

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