鹿晗在輕科幻懸疑劇《在劫難逃》中，一改往日陽光少年形象，首次挑戰反派角色，挑戰演出「白天救人醫生，夜晚殺人惡魔」亦正亦邪雙重性格。一場警局自白戲，鹿晗帶著邪氣壞笑，以殺人犯身分表示：「人是我殺的」，後又改口稱自己是被逼自首的受害者。從狡猾陰森轉變為膽小害怕的懦弱男，還口吐白沫讓警察誤解加深自己也是受害的形象，極端個性轉換自如，演技爆發令人期待。

《在劫難逃》是愛奇藝迷霧劇場的第4部作品，由五百執導，集結實力派卡司《健忘村》王千源、《甜蜜暴擊》鹿晗、《浮城謎事》金馬獎最佳新人齊溪、《穿越火線》喬欣、《少年的你》吳越等領銜主演，李康生特別出演。

2日發佈預告中，深陷時間迷局的張海峰（王千源飾演）不只一次失去妻子（吳越飾演）和女兒，他一邊在時間反復循環中尋找真相，另一邊是神秘黑衣人趙彬彬（鹿晗飾演）來勢洶洶追擊綁架過程中，被張海峰妻子（吳越飾演）以重物砸擊頭部，仍頂著頭破血流繼續犯案。犯案後還與王千源正面互槓「你覺得這一次我還能再殺了你嗎？」「你不好奇下一個死的人是誰嗎？」兩人對話令人更陷謎團。

五百導演分享，劇情核心「你過去的行為會影響到你的現在，你現在的行為會影響到你的明天。」每一個人面對時間其實都有點在劫難逃的意思，實際上我們能把握的只能是現在。王千源大讚：「懸念感很強。」鹿晗爆自己一個晚上就把所有劇本全看完，「劇情很複雜，而且來回還有穿越的懸疑劇情」。鹿晗表示：「五百導演是一個會讓人發揮百分百能力的一個導演，會牽引演員。」

過去王千源綁匪反派形象，與劉德華、郭富城飆戲令人印象深刻，此回飾演刑警隊長張海峰，因女兒意外死亡，深受重創、混沌度日，不料捲入了一起連環殺人案中，而這似乎也與女兒的意外相關，然而迎接他的不僅是複雜莫測的凶案真相，還有層層疊疊的時光陷阱。愛奇藝迷霧劇場《在劫難逃》2日起每週三至週五20點，愛奇藝台灣站獨家播出。

鹿晗一改往日陽光少年形象，首次挑戰反派角色演繹連環殺手。（愛奇藝台灣站提供）

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