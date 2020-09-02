陳謙文、王樂妍一起去育成基金會的庇護工場與憨兒們一起做月餅。（TVBS提供）

陳謙文、王樂妍一起去育成基金會的庇護工場與憨兒們一起做月餅。（TVBS提供）

陳謙文、王樂妍一起去育成基金會的庇護工場與憨兒們一起做月餅。（TVBS提供）

TVBS《女力報到－正好愛上你》的「佳齡CP」合體做公益！陳謙文攜手王樂妍前往育成基金會的庇護工場與憨兒（小天使）一起動手做月餅，劇組也將這橋段融入劇情，讓小天使們順勢參與戲劇演出。陳謙文誇：「小天使表現很棒、很自然，還主動抱我跟樂妍，很感動。」王樂妍則表示：「小天使們都會超級專注的完成眼前的任務，並且引以為傲，這次一起做月餅讓我很有感觸。」

《女力報到》劇情來到郭松齡（陳謙文飾）最近發現女友張佳佳（王樂妍飾）不太對勁，決定開始出門約會，不再整天關在家裡，便規劃和佳佳一起做公益。陳謙文拍戲之餘也會製作甜點送給親友，他認為做月餅跟甜點一樣，都需要些耐心跟用心，在製作過程中是真的要放感情的，這樣做出來的食品才會好吃。

陳謙文去年就擔任過育成基金會的中秋月餅推廣大使，和小天使學做月餅。他透露其中一位小天使巧芸去年就認識，巧芸再度看到他來到庇護工場也十分開心地要求合照，陳謙文詢問王樂妍能否一起拍，竟被小天使直接拒絕：「不要！」讓王樂妍笑說：「小天使照著自己的心走，很棒。」巧芸還說：「我一直都有看你演的女力報到系列，還特別去KKBOX下載你的歌，每天都有聽。」讓陳謙文非常感動，謝謝這些小天使這麼支持他。

育成社會福利基金會推出多款月餅禮盒，每一個都是憨兒親手製作包裝，期盼民眾響應做公益，支持憨兒實現就業夢想。

(中時 )