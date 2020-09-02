黃金現貨上(8)月創下每盎司2,075.47美元的歷史最高價，強勁走勢一直是今年國際金融市場矚目焦點，台新金控投資長簡展穎表示，黃金與美金的走勢，傳統上都有負相關的特性，通常在國際美元走弱的時候，黃金的保值效應會被顯現，吸引投資人買進。從過去20年黃金與彭博美元指數的走勢，就可以看到這個明顯的關聯性，絕大部分的時間，黃金和美元呈現出來明顯的負相關，兩者從3月19日開始分道揚鑣的走勢，更是鮮明地顯示其價格變化的差異性。

簡展穎強調，台新主動分析出美元偏弱的因素，歸納這將會是推升黃金價格繼續往上的動力之一，供民眾作為黃金布局參考建議，致力於成為民眾投資的智慧好夥伴。

黃金漲勢驚人，從嚴峻疫情造成市場大幅震盪的3月19日為基準點，迄今已經上漲超過31％。而另外一個也被稱為「金」的美金，倘以彭博美元指數(美元相對於其它9種主要貨幣的指數)計算，在同一段時間內則是反向下跌12％。今(2020)年黃金與美金走勢迥異，也是下半年投資布局中值得關注的一個焦點。

美元近期走弱主要起因於美國聯儲會持續寬鬆的貨幣政策，而下半年美國新冠肺炎疫情有二次擴散的疑慮，更讓包括聯儲會官員在內的經濟分析師們對於美國經濟前景看法保守，信評機構惠譽更是在8月1日將美國的債務評級展望從穩定下調至負面。雖然這還不至於引起對美元的信心潰散，讓美元全面崩盤，但仍是會有部分資金以避險的角度流向更為安全穩當的黃金。

簡展穎指出，黃金價格雖然屢創歷史新高，但那是以美元計價的結果，如果以其他貨幣來看黃金的價格，今年3月以來黃金的上漲幅度其實並沒有那樣的高，因為美元走貶讓其他貨幣的購買力增加了。以新台幣走勢計價的話，黃金自3月19日以來的漲幅，僅只27％，這中間4％左右差距反應是新台幣兌美元匯價的變化。以其他幣別來看，人民幣與歐元計價的黃金價格分別漲了27％與19％，都不如美元計價的上漲幅度。甚至今年對美元上漲最多的澳幣計價的黃金更是只有上漲6％。

黃金與美金的不解之緣，不是巧合而是大勢所趨，過去美元走弱總是伴隨著美國景氣有所疑慮，或是美國的赤字與負債大幅提升，黃金因而發揮其取代美元保值的效應。但值得一提的是，今年美元走弱讓其他的貨幣購買力提升，黃金的價格對於美元持有者以外的貨幣相對便宜，吸引到美元以外的貨幣持有者來投資。而現階段美國經濟前景短期內難以樂觀，赤字與債務狀況也來到歷史新高，美元目前偏空的趨勢短期內預料也將難以改變。

(中時 )