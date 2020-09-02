市議員何文海說，台中監獄、台中女子監獄、台中看守所等4個單位，竟然現在都還在飲用地下水應是全國首創。（陳世宗攝）

立委張廖萬堅2日緊急召開協調會，要求水公司今年底前從精密園區主幹管引接新水源支應；明年7月前增建加壓設備，兩階段治本解決供水問題。（陳世宗攝）

緊急協調會中，南屯區中台社區及法務部等單位，極力爭取民生用水權益。（陳世宗攝）

台中市南屯區中台社區數百戶居民，近期因水壓不足常無預警停水，假日又因鄰近溫泉飯店加壓取水導致社區無水可供，居民苦不堪言。立委張廖萬堅2日緊急召開協調會，要求水公司今年底前從精密園區主幹管引接新水源支應；明年7月前增建加壓設備，兩階段治本解決供水問題。

張廖萬堅說，南屯區因工業區、商業活動發展快速，人口不斷攀升。春社里的中台社區因緊鄰台中市科技工業重鎮與知名旅遊景點，使該區供水呈現不穏定狀況；8月以來常接獲民眾陳情反映無預警停水頻率太高，經常1天數次；特緊急召開協調會要求相關單位限期改善。

自來水公司副處長趙文燦說，8月底已先加大供水加壓設備的運轉能量，解決水壓不足問題。後續中長期改善方案，第一階段增加供水量，從精密園區的供水管線引接新水源到中台社區，預計今年10月動工，年底前完工，增加供水量逾9000噸；第二階段明年1月再擴建1座加壓站，預計7月前完工。

市議員何文海、張耀中指出，水是民生問題，除中台社區缺水外，法務部矯正署、台中監獄、台中女子監獄、台中看守所等4個單位，竟然現在都還在飲用地下水應是全國首創；4所受刑人長年受到不公平待遇，期透過這次中台社區供水改善計畫，徹底解決南屯區1萬2000多人飲水問題。

春社里長李志洋、中台社區理事長施議閎說，社區居民在這個月一直苦於無預警停水困擾中，連洗澡都需要等到晚上11點多才有水可用；才集體向張廖萬堅陳情，希望促成水公司能改善還給居民們一個完善的生活環境。

張廖萬堅強調，經各界極力爭取下，自來水公司已擬定短期與中期改善方案，預計斥資1500萬元，改善中台社區及法務部矯正署等4個單位供水問題，讓民眾可以不再受停水所擾；因管線須經過培德路，增設加壓站土地位於培德路與永春南路間，希望能獲得權屬機關同意。

(中時 )