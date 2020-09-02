傑城歡樂園股份有限公司引進歐美主題「JETS嘉年華」，2019年底在高雄港七號碼頭開幕後好評不斷；桃園市政府為推動在地觀光，特別邀請「JETS嘉年華」前進北台灣，插旗桃園青埔，只要搭乘機場捷運或高鐵就能抵達，感受原汁原味的歐美嘉年華娛樂體驗，KLOOK更與「JETS嘉年華」獨家合作，除了為獨家線上售票平台外，更共同籌劃超早鳥VIP之夜等搶先體驗的活動，讓桃園青埔熱鬧活力再升級。

「JETS嘉年華」桃園場將於9月19日正式開園，現場設置超過30項的遊樂設施，其中大型遊樂設施有，25公尺8層樓高、車廂會360度旋轉的「Sky Diver 瘋狂尖叫摩天輪」、帶你體驗飛上天際快感的「Cliff Hanger 翱翔天際」、感受隨駭浪擺盪的「Power Surge 驚濤駭浪」、置身暴風圈中般驚險刺激的「Hurricane 瘋狂颶風」、彷彿就要擎天的「Pirate Ship 擎天海盜船」、飛高高搖擺的「Wave Swinger 搖擺波浪」等，讓你心跳加速，刺激驚險萬分的遊樂設施，通通等著你來挑戰。

全台首次亮相的「遊園歡樂小火車」搭上小火車，遊繞整個園區，大人小孩都能乘坐，還有非常適合小朋友的「旋轉木馬」、「狗狗小飛車」、「小飛象」、「奔馳小汽車」等親子設施，以及絕對不能錯過的投籃與闖關遊戲，過關就能把市面買不到的超可愛大型玩偶帶回家！園區也特別邀請知名小吃等美食進駐，攤位精選台灣在地夜市特色美食，價格更親民，吃喝玩樂通通有，讓全家人邊玩邊品嚐美食，玩得更盡興。

KLOOK與JETS嘉年華獨家合作，為官方唯一指定線上售票平台，早鳥票將於9月11日中午於KLOOK平台開始預購，消費者可同時購買入園門票以及娛樂設施等套票；另外為回饋JETS嘉年華粉絲和在地居民，JETS嘉年華在正式開園前一日（9月18日）與KLOOK共同籌劃獨家「超早鳥VIP之夜」，限定2,000名遊客入場，一票就能暢玩13項A級設施，單人方案只需250元，家庭方案520元，含2位大人和2位身高150公分以下的孩童，僅能在KLOOK平台上搶購，不開放現場售票。

(中時新聞網)